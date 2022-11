Brasserie Dæfnis stijgt van 12 naar 13 in Gault&Millau: “Heel tevreden!”

“Ik was druk bezig in de keuken omdat we bezig zijn aan een nieuwe menu”, vertelt Daphnis Abbeloos (34) van Brasserie Dæfnis. “Ik was dus ook nieuw aanwezig op de bekendmaking. Het was mijn vader die me opbelde om het heuglijke nieuws te melden. Ik ben dan zelf niet echt bezig met zo’n quoteringen, toch ben ik er uiteraard enorm tevreden mee. Nog hoger geraken in puntenaantal lijkt me moeilijk omdat we een brasserie zijn, maar wie weet. We blijven hard werken en het kan eigenlijk alleen maar beter gaan. Ik ga zelf ook vaak in het buitenland eten in hoog aangeschreven restaurants, daar steek je toch altijd iets van op of je neemt iets mee dat je zelf ook kan doen in je eigen keuken.” Brasserie Dæfnis was in 2020 een nieuwkomer in de Gault&Millau met 12 op 20.