Brandweer ruimt modder op de weg

Eerste kunstgras­veld komt er volgend jaar eindelijk maar waar staat nog niet vast: “We gaan de sportraad om advies vragen en zullen rekening houden met de criteria”

Het eerste kunstgrasveld bij Eendracht Wervik of KSK Geluwe komt er normaliter volgend jaar en dat is één jaar vroeger dan verwacht. Dat maakte schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) op de gemeenteraad. De vraag naar een kunstgrasveld is er al een aantal jaren. Tijdens de gemeenteraad dienden Jari Denorme (N-VA) en Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) hierover elk een interpellatie in.