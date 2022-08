Brandje tijdens laswerken aan auto snel geblust

Heule/Gullegem REPORTAGE. Wij gingen mee een nest van de Aziatische hoornaar verdelgen: “Het beestje zal nooit meer verdwijnen, we kunnen enkel nog de populatie onder controle houden”

Hij hoort eigenlijk niet thuis in onze streek, maar lijkt zich daar bitter weinig van aan te trekken. De Aziatische hoornaar dook in 2016 voor het eerst op in België en sindsdien vermenigvuldigt de ‘superwesp’ zich snel. Hij heeft het vooral gemunt op bijen en veroorzaakt zo heel wat schade aan onze biodiversiteit. “Verstoor de diertjes zo weinig mogelijk, want een prik kan serieus pijn doen”, waarschuwt Dominique Soete (49) van Waspaway, die de strijd met het beestje aangaat. Wij gingen mee op pad.

20 augustus