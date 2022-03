Brand in oude NMBS-loods vlakbij station Menen: “Vermoedelijk brandstichting”

Ieper Ieper helpt Oekraïne: vluchtelin­gen opgevangen in Kapucijnen­kloos­ter

De stad Ieper is het Kapucijnenklooster aan het klaarmaken om er Oekraïense vluchtelingen in op te vangen. “Mensen kunnen er bekomen en er is tijd om met ze in gesprek te gaan over wat ze willen. In Ieper blijven of liever elders? Zijn er nog familieleden op de vlucht? Op basis van de wensen worden ze georiënteerd naar gepaste huisvesting, op de private of sociale markt in een regio naar keuze.”

15 maart