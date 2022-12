Brand aan goot woning in verbouwing op Barakken in Menen

Wervik Woensdag infomoment over heraanleg Scherpen­heu­vel­straat, voor de omwonenden hangt een ...fout infobord over een vorige infomarkt

In de raadzaal van het stadhuis in Wervik is er woensdag van 19 tot 21 uur een infomoment over de heraanleg van de Scherpenheuvelstraat en vlakbij een mogelijke proefopstelling in de Koestraat. Beide straten zijn zone 30.

