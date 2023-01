Brainstorm voor ondernemers over commercieel plan voor handelaars

De stad wil een doeltreffend detailhandelsbeleid voor de komende jaren uitwerken op maat van de kernen en de handelaars. Een eerste stap is het vormen van een visie over de toekomst van de commerciële kernen van Menen, Rekkem en Lauwe. Daarin ziet de stad als belangrijkste thema’s kernversterking, kernafbakening, aanpak leegstand en communicatie met de handelaars. De stad wordt hierin bijgestaan door een detailhandelscoach van OC West. Er is een stuurgroep aangesteld die ondertussen al twee keer samenkwam. Nu organiseert de stad brainstormsessies worden alle handelaars die dat willen, uitgenodigd om deel te nemen. De stad wil de mening van de handelaars over de zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen voor handelszaken in Menen, Rekkem en Lauwe. Voor de handelaars in Menen is een brainstormsessie gepland op maandag 23 januari om 18.30 uur in de Oude Tabaksfabriek in de Ieperstraat in Menen. Voor de handelaars van Rekkem en Lauwe gaat de brainstormsessie door op dinsdag 24 januari om 18.30 uur in OC het Applauws in Lauwe. Inschrijven kan via een mailtje naar melanie.nys@menen.be