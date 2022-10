Boxing Club Menen kaapt maar liefst 11 wereldtitels weg op WK Kickboks

“Het is bijna niet te geloven, we werken er keihard voor maar dan nog verwacht je dit niet”, vertelt een trotse coach Chouaib Fettah van Boxing Club Menen Team Fettah. Afgelopen weekend trokken ze met een delegatie van zo’n 30 personen waarvan 22 boksers naar het World Championship XFC in Rome. Maar liefst 17 van hen haalden een medaille en ze behaalden 11 wereldtitels. In totaal namen zo’n 1.000 kinderen en jongeren deel aan het toernooi, maar de jongens en meisjes van Team Fettah staken er duidelijk bovenuit. Youness Fettah, Méline Desmulier, Noor Lombaerts, Hatim Fettah, Jawaher Barhanne, Iman Akdim, Rahim Tchercheiko, Art Lombaerts, Fabio Schifano en Victoire Janseghers kroonden zich tot wereldkampioen in verschillende leeftijds- en gewichtsklassen.

Twee wereldtitels

Eén van hen, Victoire Jansegers (14) uit Wervik haalde zelfs twee wereldtitels binnen in twee verschillende categorieën. “Dat hadden we helemaal niet verwacht”, vertelt haar mama die ook mee afreisde naar Rome. “Ze is ondertussen zo’n drie jaar bezig met de sport, en volgde hiermee haar broer. Al die titels werken natuurlijk bijzonder motiverend voor hen allemaal. Los daarvan was het een onvergetelijke ervaring zeer bevorderlijk voor de groepsgeest.” Bij Boxing Club Menen trainen ze drie tot vier keer per week, de club telt zo’n 150 leden. Het zijn niet de eerste titels die de club binnenhaalt. Op dit moment hebben ze ook een Belgische en een Europese kampioen in de rangen.