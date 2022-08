Bois de Boulogne even niet meer zo fotogeniek: Vuilnis zichtbaar door laag waterpeil

Het waterpeil in de vijver van Bois de Boulogne stond nog nooit zo laag. En dat zorgt ervoor dat het even niet meer dat idyllisch plekje is voor mooie foto’s. Want door het lage waterpeil wordt zichtbaar dat in de vijver redelijk wat afval ligt. Zo liggen er lege flesjes en blikjes in het water tot zelfs een verkeersbord dat ooit in de vijver is terecht gekomen. Hopelijk krijgen we snel weer wat regen zodat ook de vijver er een stuk aangenamer komt bij te liggen.