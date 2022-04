Bloemenmarkt wordt uitgebreid tot sfeermarkt: “Samen met de gebouwenloop rekenen we op een voltreffer”

De traditionele bloemenmarkt op eind april kon de afgelopen twee jaar wegens corona niet doorgaan. “De bloemenmarkt kreeg het ook steeds moeilijker om bloemisten te strikken en was dus aan vernieuwing toe”, zegt schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Daarom pakken we nu uit met een sfeermarkt die veel ruimer gaat dan enkel bloemen. Je kan je laten verrassen door tal van lokale ambachten, mini-ondernemingen van scholen, workshops, noem maar op.” De sfeermarkt wordt ook gekoppeld aan de wekelijkse zaterdagmarkt. “We creëren een verbinding vanaf de wekelijkse markt op de Grote Markt, naar de Sfeermarkt via de Poststraat richting Oude Leielaan en Bois de Boulogne.” De wekelijkse zaterdagmarkt opent om 7 uur, de sfeermarkt om 8 uur.

Urban Flower Run

Om het geheel compleet te maken staat om 14 uur ook de Urban Flower Run op het programma. “Door corona kon de Nieuwjaarsgebouwenloop niet doorgaan, die koppelen we nu aan de sfeermarkt als extra publiekstrekker. Het gaat om een recreatieve looptocht van zes kilometer waarbij je door openbare gebouwen met onder andere de Kazematten en alle secundaire scholen van Menen loopt. Deelnemers starten om 14 uur op de Groentemarkt en komen aan op de Grote Markt. Deelnemen kan vanaf 12 jaar en kost vijf euro. Er is plaats voor duizend deelnemers. Wie zich wil inschrijven, kan dat tot en met 14 april. “Op deze manier creëren we drie vliegen in één klap. Ambiance en beleving in het hart van onze stad waar ook onze lokale handelszaken en horeca wel bij zullen varen.”