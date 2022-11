Billie-tas moet de stap naar school voor peuters makkelijker maken

“Uit onderzoek blijkt dat kleuters die later en minder naar school gaan een hogere leerachterstand oplopen in hun verdere schoolloopbaan”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit). “Vlaamse kleuters scoren hoog op vlak van schoolgaan, maar bepaalde groepen doen het minder goed. En in Menen zitten we met een heel diverse bevolking waarbij onderwijs vanaf 2,5 jaar niet voor elk kind in elk gezin even evident is.” Daarom werd vanuit het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs het initiatief genomen om de Werkgroep kleuterparticipatie op gang te trekken. “De bedoeling is om te werken aan een hogere toegankelijkheid van ons kleuteronderwijs. Vanuit de werkgroep kwam het idee van de Billie-campagne. Alle ouders in Menen, Lauwe en Rekkem van peuters zullen een kaartje krijgen om de Billie-tas te komen ophalen.” In die tas zitten verschillende zaken die helpen bij een goede start op school. Zoals enkele speelse gadgets, folders, een fruitdoosje, potloodjes en een wie is wie-boekje dat de communicatie met de juf of meester moet helpen vlotten. “Op die manier willen we preventief aan de slag gaan en zorgen voor een warme overgang van thuis of de voorschoolse opvang naar de school zelf.”