Bijna 2 promille na rouwmaaltijd begrafenis vader: politierechter toont begrip met sensibiliseringscursus

Marke Gewezen schooldi­rec­teur Klaas (54) na ziekte overleden: “Fietsonge­val was breuklijn in zijn leven”

Klaas Vandommele (54) uit Marke, voormalig directeur van freinetschool De Levensboom in Marke, is donderdag overleden. Een val met zijn koersfiets kwam hij nooit helemaal te boven. Bovendien kreeg Klaas met een zware ziekte af te rekenen. In de school is een rouwhoekje ingericht. “Zijn energie en drive zullen we nooit vergeten”, zegt echtgenote Inge Vanhuylenbrouck.

20 mei