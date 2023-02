Bewoners klagen over te hoge snelheden: politie gaat controleren in J. & M. Sabbestraat

Kortrijk “Eenzaam­heid is maatschap­pe­lijk probleem, we doorbreken dat met ons initiatief”: Nieuw platform Amitable laat mensen samen eten

Een online platform waarop mensen elkaar uitnodigen om samen bij hen thuis te eten of waarop restaurants tafels ter beschikking stellen om samen te genieten, daar staat Amitable voor. “Ik was enkele jaren alleen en vond het steeds lastiger om ’s avonds bij het thuiskomen voor mezelf te koken en alleen te eten”, zegt initiatiefneemster Chantal Verniest uit Kortrijk. Begin 2030 zullen in Vlaanderen naar verwachting 1,05 miljoen mensen van 18 jaar of ouder alleen wonen, blijkt uit vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen.

