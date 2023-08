“Zelfver­won­ding bespreek­baar maken”: Miss Grace Benelux finaliste Darla (19) steunt Therapeu­ten voor Jongeren

“Ik haatte mezelf. Door er uiteindelijk over te durven praten, kreeg ik hulp.” Aan het woord is Darla Blaya (19), finaliste van Miss Grace Benelux. Ze deed zichzelf enkele keren opzettelijk pijn. Nu gaat het beter. Het verklaart haar keuze voor een te steunen goed doel. Therapeuten voor Jongeren (Tejo) helpt jongeren tussen 10 en 20 jaar, die het even niet meer zien zitten.