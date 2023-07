‘Schrik van Wevelgem’ opnieuw voor rechter: 2 jaar cel geëist voor slagen aan vriendin

Ike M. (32) moest zich maandag nog maar eens verantwoorden voor de rechter in Kortrijk. ‘De schrik van Wevelgem’ riskeert deze keer twee jaar effectieve celstraf voor slagen en bedreigingen aan zijn partner. “Je hebt al kansen genoeg gehad en moet een tijdje in de cel om de maatschappij te beschermen”, zegt het Openbaar Ministerie voor wie de maat meer dan vol is. Volgens zijn advocaat is Ike M. nochtans de kwaadste niet. “Verre van zelfs.”