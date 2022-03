Bestuurster over de kop na aanrijding door vrachtwagen op E17

De vrouw uit Tourcoing was dinsdagnamiddag omstreeks 14 uur onderweg op de E17 in de richting van Frankrijk toen het kort voor de afrit Moeskroen plots helemaal verkeerd liep. Ter hoogte van de LAR ontstond een opstopping. Een Franse vrachtwagenbestuurder kon niet op tijd stoppen voor de auto voor hem en reed de auto achteraan aan. Door de de klap werd de auto vooruit geduwd en verloor de bestuurster de controle over haar auto. Ze werd in de richting van de vangrail geduwd waar ze na de klap enkele capriolen onderging. De auto kwam uiteindelijk ondersteboven op de pechstrook tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten de auto gedeeltelijk open knippen om de vrouw uit haar verhakkeld voertuig te bevrijden. De vrouw was de hele tijd bij bewustzijn en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Op het eerste zicht leek de vrouw geen heel ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Door het ongeval ontstond al snel een lange file vanaf Aalbeke.