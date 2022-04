Bestuurster belandt met auto in gracht

Westhoek Anzacday voor Australi­sche en Nieuw-Zeelandse gesneuvel­den: “Meer dan ooit moeten we solidair zijn”

In de Westhoek vonden voor het eerst in 3 jaar tijd opnieuw normale plechtigheden plaats voor Anzacday, de dag waarop de Australiërs en Nieuw-Zeelanders hun oorlogsslachtoffers herdenken. “Als wij het zo goed doen als de Anzacs dan hoeven we ons om de toekomst van Europa geen zorgen te maken.”

15:59