Bestuurder valt in slaap en ramt geparkeerde auto’s

Sportclubs kunnen terecht in sporthal Overleie tijdens werken nieuwe sporthal Vauban, Decospan Volley Team Menen speelt matchen in Ter Steelandt in Rekkem

Het is nu ook officieel, Decospan Volley Team Menen zal volgend seizoen de thuismatchen afwerken in sporthal Ter Steenlandt in Rekkem terwijl de nieuwe sporthal wordt gebouwd. Ook voor de andere sportclubs die hun thuishaven hebben in de Vauban is voor een oplossing gezorgd. “Het wordt geen evident jaar, maar het lukt wel”, zegt schepen van Sport Kasper Vandecasteele (Vooruit).