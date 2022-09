Bestuurder raast aan 106 kilometer per uur door zone 30

West-Vlaanderen Aantal opgepakte transmi­gran­ten in eerste helft 2022 gedaald

In de eerste helft van 2022 zijn in vergelijking met vorig jaar minder vreemdelingen opgepakt in West-Vlaanderen. “Er is een daling van 63 procent in het aantal opgepakte illegalen en een daling van 73 procent in het aantal opgepakte transitmigranten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

16 september