Beschonken Nederlandse trucker komt met vrachtwagen in gracht terecht

De Nederlandse vrachtwagenbestuurder was in de nacht van donderdag op vrijdag iets voor 4 uur onderweg in de Castertstraat in Rekkem. Hij reed in de richting van Rekkem toen hij plots van zijn rijbaan afweek naar links. Hij kwam tussen twee elektriciteitspalen in de gracht terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de man kon zelf uit zijn cabine kruipen en raakte niet gewond. Hij legde wel een positieve ademtest af. De vrachtwagenbestuurder wist wel te zeggen dat er normaal achteraan zijn vrachtwagen een remorque hing. Maar die remorque bleek in de Castertstraat nergens te bespeuren. De remorque werd een tijdje later teruggevonden langs een weg in Zwevegem. Wellicht was de remorque niet goed vastgekoppeld en kwam daarna los tijdens het rijden in Zwevegem. Daar kwam de remorque tegen een omheining terecht, ook hier raakte niemand gewond. De beschonken trucker had nooit gemerkt dat hij zijn remorque verloren was.