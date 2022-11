Beschadiging middenspanningskabel bij werken zorgt voor stroompanne in Menen

Menen Matchen Rode Duivels ook op groot scherm te volgen in CC Kaffee

Naast het WK-dorp in Nuba-R kan je de matchen van de Rode Duivels in Menen ook op groot scherm volgen in het CC Kaffee. Wil je de matchen in het CC Kaffee volgen schrijf jeje best in. Er is tal van animatie en de inkom is gratis.

