Bekende ondernemer opent ijssalon Friola op Grote Markt in Menen: “Het idee kwam van mijn zoon”

MenenOp de Grote Markt in Menen opent dit weekend het ijssalon Friola. De bekende Meense ondernemer Pierre Vandeputte opent het ijssalon in samenwerking met Pascal Verduyn van Crèmerie Pascal in de Barakken. “Ik ken Pascal al van toen ik klein was, door samen te werken maken we elkaar sterker”, vertelt Pierre Vandeputte.

Ijssalon Frivola opent dit weekend de deuren op de Grote Markt.

Pierre Vandeputte is in Menen vooral bekend van het recyclagebedrijf Galloo en als voorzitter van de volleybalclub in Menen. Nu start hij ook met een gloednieuw ijssalon op de Grote Markt. In het pand zat tot voor kort de zaak Lord of the Wings, maar zij verhuisden ondertussen naar Ons Dorp. “Toen ben ik beginnen nadenken wat ik met het pand zou doen”, vertelt Pierre Vandeputte die eigenaar is van het pand. “Opnieuw verhuren of er zelf iets starten. Het was eigenlijk mijn zoon Natan (13) die met het idee op de proppen kwam. We waren samen een ijsje gaan eten bij Crèmerie Pascal in de Barakken toen hij vroeg waarom ik er geen ijssalon in zou beginnen. Ik heb er even over nagedacht, en vond zijn idee eigenlijk best goed. Er is op de Grote Markt nog geen ijssalon en dus ben ik voor het idee van mijn zoon gegaan.”

Zoon Nathan die met het idee op de proppen kwam is alvast enthousiast om veel ijsjes te scheppen

Totaalrenovatie

Pierre liet het pand volledig renoveren. “Dat is gelukkig in een recordtempo kunnen gebeuren, want we hebben alles vernieuwd. Gelukkig kunnen we nu al openen, op die manier zijn we net op tijd open om de Wieltjesfeesten mee te pikken.” Voor het ijs, de milkshakes, pannenkoeken en wafels werkt Pierre samen met Pascal van Crèmerie Pascal in de Barakken. “Zijn product is vers en bijzonder lekker, dus waarom niet samenwerken? Ik ken Pascal ook al van toen ik klein was en wilde geen concurrent worden voor hem. Samen maken we elkaar sterker. Als het concept aanslaat heb ik samen met Pascal ideeën om uit te breiden met een vestiging in een andere stad of om ook mobiel te gaan werken. Maar we gaan eerst zorgen dat we hier in Menen goed draaien.” Voor drankjes focust Friola zich met limonades en verschillende soorten thee. “Voor elk drankje gaat een deel van de opbrengst naar goede doelen.”

Volledig scherm Ijssalon Frivola opent dit weekend de deuren op de Grote Markt. © Maxime Petit

De dagelijkse leiding van Friola komt in handen van de Meense Camille Van Acker (25). “Ik werk al sinds mijn 16 jaar in de horeca en heb hotelschool gevolgd, ik heb dus wel al wat ervaring”, klinkt het. Ze wordt tijdens de eerste maanden bijgestaan door Bruno Ghyselinck en Nathalie Dewitte, die tot voor kort Sfeercafé Ons Dorp open hielden. “Zij zullen de Sinatra Bar openhouden, ook op de Grote Markt, maar de werken lopen daar enige vertraging op. En er komt ook nog een vierde kracht bij om te starten met een team van vier personen. Friola zal in de zomer elke dag open zijn van 11 tot 21 uur, in de winter is dat van 11 tot 18 uur met een sluitingsdag op maandag. Komend openingsweekend zijn er tal van welkomstacties.

Volledig scherm Ijssalon Frivola opent dit weekend de deuren op de Grote Markt. © Maxime Petit

