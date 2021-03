Beiden jarig op 17 maart, dus stapten Bert (53) en Mieke (45) vandaag ook in het huwelijksbootje: “Corona of niet, het moest vandaag gebeuren”

Bert en Mieke vormen ondertussen zo’n vier jaar een koppel. “Het was uiteraard erg verrassend toen we ontdekten dat we allebei op dezelfde dag verjaren”, vertelt Bert Lagae. “Dat is natuurlijk puur toeval. Maar van zodra we aan trouwen dachten, wisten we natuurlijk meteen welke datum het zou worden. We hebben er lang over gepraat en in december hebben we dan alles geofficialiseerd. Om hier vandaag dan ook te staan om te trouwen op onze verjaardag is enorm speciaal.” Het aantal aanwezigen tijdens een huwelijk in het stadhuis is door de coronamaatregelen erg beperkt. “Dat is jammer, maar een andere datum zoeken was uiteraard geen optie”, vertelt Bert, die in het woonzorgcentrum Ceres in Lauwe werkt. “Ik weet dus heel goed hoe zwaar het virus kan wegen op de zorgverlening. Maar vandaag is het puur genieten.”