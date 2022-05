Begin maart stierven nog twee jongeren op N58 in Menen, gisteren werd hardrijder er geflitst met 230 kilometer per uur

De maximum toegelaten snelheid op de N58 is 90 kilometer per uur. Maar de gecontroleerde bestuurders deden de bijnaam ‘landingsbaan’ opnieuw alle eer aan. Een BMW M4 raasde aan maar liefst 230 kilometer per uur voorbij de flitscamera. In de auto zaten drie personen, ze waren bezig om een testrit te maken met de auto van een vriend. Een vader die met zijn zoontje van 12 jaar van een voetbaltornooi kwam, werd aan maar liefst 161 kilometer per uur geflitst met zijn BMW 420d. Hij bleek ook nog eens te hebben gedronken. Een andere bestuurder raasde aan maar liefst 167 kilometer per uur voorbij de flitscamera. Hij probeerde te vluchten omdat hij betrokken zou zijn bij drugsfeiten in Moeskroen eerder op de dag. De politie trok het rijbewijs van alle bestuurders die hierboven vermeld staan onmiddellijk in voor 15 dagen. Nog twee andere bestuurders die geen rijbewijs bij zich hadden werden geflitst aan maar 167 en 144 kilometer per uur. Ze zullen zich ook nog allemaal moeten verantwoorden voor de politierechtbank

Volledig scherm De kluifrotonde op de N58 in Rekkem. © Google Streetview

Hallucinante cijfers

De politie controleerde zaterdagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur. In totaal werden 573 voertuigen gecontroleerd, 111 daarvan werden geflitst. Dat is op amper twee uur tijd maar liefst 20 procent. “De N58 blijft een serieus probleemgeval”, zucht commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. We kunnen maar controleren en handhaven, maar kunnen er natuurlijk niet voortdurend staan.” De N58 was al vaker het decor van erg zware ongevallen. Begin maart lieten nog twee jonge Fransen het leven nadat ze aan erg hoge snelheid tegen een brugpijler knalden. De commissaris hoopt dat er vanuit het AWV snel infrastructurele aanpassingen komen aan de ‘landingsbaan’.

Volledig scherm Begin maart kwamen nog twee jonge Fransen om het leven nadat ze aan een hoge snelheid tegen een brugpijler knalden op de N58, aan de kluifrotonde bij het op- en afrittencomplex van de E17 © Hans Verbeke

Pas in 2023

Het Agentschap Wegen en Verkeer pleegde in het najaar van 2021 overleg met de stad Menen over de problematiek. Toen werd beslist dat de dubbele rijstroken herleid zullen worden naar één rijvak en dat de maximum toegelaten snelheid verlaagd zal worden naar 70 kilometer per uur. Verwacht wordt, dat de werken in 2023 zullen uitgevoerd worden. Waarom dat nog zo lang moet duren - de bewuste strook van de N58 tussen Moeskroen en de kluifrotonde in Rekkem staat al vele jaren gekend als een zwart punt - is niet duidelijk. Breekwerk is immers niet nodig om de N58 veiliger te maken.

LEES OOK: