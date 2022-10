Basisschool GO! Ter Molen ontvangt 675 euro voor hun deelname aan Operatie Proper

Bij de basisschool GO! Ter Molen zijn ze enkele jaren bezig om zwerfvuil zoveel als mogelijk te vermijden. “Al geruime tijd staat er in ons schoolreglement dat de leerlingen enkel water mogen meebrengen in een herbruikbare fles”, klinkt het. “Voor tussendoortjes kiezen de ouders voor fruit en of koeken in een koekendoos.” Een deelname aan Operatie Proper was voor de school dan ook een evidentie. “We stelden een beurtrol op om zwerfvuil op te ruimen zowel op school als in de buurt van de school. Op die manier werden de kinderen bewust van het vele afval op straat en het belang van een drinkfles en een koekendoos.” In alle klassen werd ook over zwerfvuil gesproken, sorteren en recycleren en hoe ze zoveel mogelijk afval kunnen voorkomen. De doelen uit het actieplan werden bereikt en dus wordt de school beloond met 675 euro. Die cheque kregen ze uit handen van schepen van Milieu & Klimaat Patrick Roose (Vooruit).