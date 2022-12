Barakkenpark krijgt stilaan vorm: “Moeilijkste werken zijn al achter de rug”

Wie af en toe passeert langs het jaagpad in Menen heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Het nieuwe Barakkenpark krijgt nu echt vorm. “De wadi’s en de speelelementen zijn geplaatst, net zoals de metalen constructie voor het vlonderpad.” Een vlonderpad is een verhoogd pad dat steunt op een stalen constructie. “En dus erg toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of wandelaars met een kinderwagen. Ondertussen zijn ook al 40 bomen geplant, in totaal planten we hier 400 bomen. Daarna planten we ook de struiken en plaatsen we het hekwerk in wilgentenen. De inzaaiing van het gras is voor in het voorjaar.” Het Barakkenpark zal bestaan uit elzen, essen, eiken, beuken, en een boomgaard met onder meer appel-, peren- en notenbomen.