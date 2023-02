Autoronselaar gooit raam woning in na schermutseling in Menen: “Het schuim stond op zijn mond.”

Overgele­ver­de zesde verdachte aanslag op minister Van Quickenbor­ne blijft in cel

De zesde Nederlander die is opgepakt in het kader van het onderzoek naar de bedreigingen en geplande aanslag op minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk blijft een maand langer in een Belgische cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag nadat de man vanuit Nederland was overgeleverd.