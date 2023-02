Automobilist valt na ongeval dronken in gracht: maand rijverbod en boete

De Franstalige man verloor op 20 juni 2022 in Menen de controle over het stuur van zijn auto en botste tegen een verkeersbord en een borduur. Hij stapte uit zijn voertuig maar sukkelde met 2,78 promille alcohol in het bloed prompt in de gracht. Een ademtest uitvoeren bleek niet mogelijk maar een bloedproef bracht soelaas. “Het is juist”, aldus de man. Van een alcoholprobleem was naar eigen zeggen geen sprake. Het was voor de eerste keer in zijn leven dat hij zich voor de (politie-)rechtbank moest verantwoorden. Aan een alcoholslot ontsnapte hij daardoor.