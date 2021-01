Automobilist gaat over kop en zorgt voor ravage in Menen

Iets over 21u kwam de automobilist met zijn Peugeot 4008 uit de richting van het centrum. Net voor de rotonde met de J. en M. Sabbestraat belandde hij aan de andere kant van de weg tegen de geparkeerde Renault van verzekeringsmakelaar Filiep Pille. Door de klap vloog de Renault ook nog tegen de garagepoort van zijn woning en raakte ook de auto die binnen geparkeerd stond beschadigd. Ook een geparkeerde Toyota Yaris van een buurtbewoner deelde in de brokken. De Peugeot 4008 ging door de klap over kop en kwam op het dak tot stilstand. “We zaten in de zetel naar 2 Fast 2 Furious op televisie aan het kijken”, klinkt het bij Filiep Pille en zijn echtgenote. “Een luide knal lokte ons naar buiten. Het was precies hetzelfde thema als op televisie maar dan in werkelijkheid.”