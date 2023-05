Automobilist (27) sterft na klap tegen boom in Geluwe

Handelaars slaan handen in elkaar voor automaten­shop in Barakken

Vanaf vrijdag 26 mei gaat de automatenshop 234 Food & More in de Barakken open. Het is een samenwerking met automaten van verschillende handelaars in Menen. “Op die manier kunnen klanten ook buiten de openingsuren hun producten afhalen”, zegt initiatiefneemster Trien Yperman van charcuterie Josué Deleu.