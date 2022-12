Auto over de kop in gevel van woning blijkt in scène gezet, voor brandweeroefening

Wervik Wijkinspec­teur Dirk Degryse (61) zwaait af op Sinter­klaas: “De populatie is zeer veranderd. Het is multicultu­reel geworden, wat we vroeger niet hadden”

Bij de lokale politie in Wervik zwaaide dinsdag Dirk Degryse (61) af. Op Sinterklaas was het zijn allerlaatste werkdag. Jarenlang was hij de wijkinspecteur van Wervik Centrum. Een opvolger is er momenteel nog niet. “Het is een groot verschil met vroeger”, vergelijkt Dirk het begin en einde van zijn loopbaan die begon in september 1985.

7 december