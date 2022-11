Atelier Rosa ontvangt het HIB-label

Om het HIB-label van Unizo te verkrijgen moet het product aan verschillende criteria voldoen. Zo moet de ondernemer het beroep in hoofdberoep uitoefenen, mogen er maximum 20 werknemers in dienst zijn en moet het product minstens 50 procent ‘handmade’ zijn en heeft het product een zekere nutsfunctie en is het uniek. Criteria waar ze bij Chocolaterie Rosa sinds 2017 aan voldoen. “Ik kwam voor het eerst met chocolade in contact toen ik als opvoeder werkte bij een zorgaanbieder”, vertelt Thomas van Chocolaterie Rosa in de J. en M. Sabbestraat in Menen. “Zo kreeg ik de smaak te pakken, volgde een cursus en begon erg klein in combinatie met andere jobs.” Ondertussen is het voor Thomas zijn hoofdberoep geworden, Lies werkt er deeltijds. “Op 28 oktober ging onze nieuwe winkel open in het huis van Lies haar grootmoeder. Zij heette Rosa, vandaar ook de naam.” Unizo heeft het HIB-label in het leven geroepen om consumenten die op zoek zijn naar originele en authentieke producten te helpen. Eerder ontvingen in Menen onder andere ook al Chocolaterie Vereecke, het Lauws potje en slagerij Deleu het HIB-label.