Atelier Rosa nieuwkomer in Gault & Millau voor beste chocolatiers

Verhuis van jeugdhuis Reflex naar café In De Condédreef ketst af: “We zoeken alternatie­ve locaties”

De verhuis van jeugdhuis Reflex naar café In De Condédreef op Walle 98 komt er niet. Een deel van de buurtbewoners ziet de komst van het jeugdhuis niet zitten. Omdat er geen eensgezindheid is in de buurt, ketst de verhuis af.