ASSISEN LIVE. Volksjury in beraad op proces rond ‘wonderbonenmoord’: uitspraak valt later vanavond

Pieter Platteeuw (37) bracht z’n vrouw Dana Van Laeken (34) op vrijdag 12 oktober 2018 binnen op de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk. Ze had buikloop en moest braken. De vrouw overleed uiteindelijk enkele uren later. Anderhalve maand later worden sporen van ricine gevonden in haar bloed. Dana bleek overleden na de inname van de zeer giftige zaden van een exotische kamerplant: de wonderboom. Platteeuw ontkende aanvankelijk dat hij het gif had toegediend, maar ging enkele maanden later toch over tot bekentenissen. Lees alles over de zogenaamde ‘wonderbonenmoord’ in ons dossier.