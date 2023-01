Ashley en Kimsy verliezen dochtertje Naëma vlak voor tweede verjaardag: “Kom in je kleurrijkste outfit naar de uitvaart van ons poppemieke”

Rekkem Nederland­se trucker rijdt over landgenoot op grenspar­king in Rekkem: slachtof­fer verliest één van zijn benen

Een vrachtwagenchauffeur uit Nederland ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij het dinsdag op de grensparking langs de E17 in Rekkem aan de stok kreeg met een landgenoot. Die reed over de benen van het slachtoffer. Verkeersagressie ligt aan de basis van het incident.

