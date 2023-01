Ashley (27) en Kimsy (26) moeten dochtertje Naëma (2) laten gaan na ongelijke strijd: “Kom in je kleurrijkste outfit naar haar uitvaart”

Kortrijk 2 maanden voorwaarde­lijk voor Fransman na poging diefstal fles parfum in ICI PARIS XL

Een 24-jarige Fransman ging op 23 mei vorig jaar naar parfumerie ICI PARIS XL in winkelcentrum K in Kortrijk. Daar werd hij betrapt toen hij een fles parfum wilde stelen. De jonge Fransman is nu veroordeeld tot twee maanden celstraf met uitstel.

