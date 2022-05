Archeologische vondsten site Hagewinde te bezoeken op 22 mei

De archeologen voorzien op zondag 22 mei rondleidingen om buurtbewoners en andere geïnteresseerde Menenaars te laten kennis maken met al hun vondsten op de site Hagewinde. Eerder was al duidelijk dat de archeologen bijzonder enthousiast waren omdat er zoveel te vinden is op de site. “De vondsten die we doen zijn beter bewaard dan we hadden durven te dromen”, liet archeoloog Floris Beke eerder al verstaan. Op de site hebben militaire activiteiten plaatsgevonden in verschillende tijdperken. “We hebben een tiental vuurhaardjes teruggevonden. Dat wijst erop dat er zeker een tentenkamp is geweest. Naast de haardjes hebben we ook tal van pijpenkoppen teruggevonden. Maar ook musketkogels die gebruikt zijn geweest in de zeventiende en achttiende eeuw, de tijd van Napoleon.” Er werden ook loopgraven gevonden uit WOI, uit documentatie blijkt dat het ging om een Duits oefenkamp. De rondleidingen zijn voorzien om 10 uur, 11 uur, 14 uur en 15 uur. Je bereikt het terrein via de Rozenstraat – Groenestraat. Het is een unieke kans want op de site Hagewinde wordt een nieuw stadsdeel gebouwd met 474 woningen.