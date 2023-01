Appartementsprijzen in Menen blijven stijgen

Geluwe Dak vat vuur bij roofingwer­ken in Geluwe: “Wind heeft me genekt.”

In Geluwe (Wervik) is zondag net voor de middag brand ontstaan aan het dak van een gerenoveerde hoekwoning. De felle wind deed het vuur tijdens roofingwerken in het dakgebinte slaan. “Ik hou er mee op voor vandaag”, aldus de eigenaar, die met een vriend de werken uitvoerde.

14:23