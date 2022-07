Animator Arne Tant bij WZC Groenhof volgende week te zien in Switch op één

Kortrijk/Wielsbeke Sien (25) en Yaram (27) openen lunchbar Barizzi: “Verdere verlaging Leieboor­den is extra troef”

De Leiestraat in het stadscentrum is met Bar Barizzi een nieuwe horecazaak rijker. Barizzi is Swahili en staat voor aangenaam, relaxed en gezellig. En het mag gezegd zijn, je voelt je inderdaad meteen welkom in de nieuwe lunchbar van het koppel Sien Ottevaere (25) en Yaram Diattara (27) uit Kortrijk.

21 juli