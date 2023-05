Ambassadrice VeloVeilig Vlaanderen Jaimy-Lee Six bezoekt basisschool De Wonderwijzer in Lauwe

Decospan Menen volleybalt volgend seizoen dan toch niet in Wevelgem maar vindt wellicht onderdak in eigen deelgemeen­te Rekkem

Decospan Menen gaat volgend seizoen dan toch niet spelen in sporthal De Schelp in Wevelgem. Het volleyteam moet één seizoen overbruggen door de bouw van een nieuwe sporthal op de huidige locatie. De tijdelijke oplossing werd nu meer dan waarschijnlijk gevonden in sporthal Ter Steelandt in Rekkem.