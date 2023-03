Alerte burger verjaagt vermoedelijke fietsdieven aan stadion Racing Lauwe

Een man uit de buurt passeerde daar rond 3.30 uur en zag op de parking aan het stadion twee auto’s staan met Franse nummerplaat, en vier of vijf personen die mutsen en sjaals droegen. Eén van hen had een fiets vast. De passant vond dat verdacht en trapte op zijn rem. Toen de man stopte, sprongen de Fransen in hun wagens. Ze volgden de passant tot aan de transportzone LAR en riepen hem vanalles toe. Eén van de verdachten zwaaide met een ijzeren staaf. De passant kon echter ontkomen en had intussen ook de politie gebeld.

Goeie beschrijving

“We hebben onmiddellijk een aantal patrouilles uitgestuurd om in de ruime omgeving te zoeken naar de auto’s in kwestie”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie. “Onze mensen hebben de voertuigen, waarvan we over een goeie beschrijving beschikten, echter niet kunnen aantreffen. De wagens staan evenwel geregistreerd in onze database, we zullen blijven uitkijken. We vragen ook dat de burger alert blijft en ons onmiddellijk belt als verdacht gedrag wordt opgemerkt. Dat verhoogt zonder twijfel de pakkans.”