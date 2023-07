Aldi na zes maanden renovatiewerken terug open: “Groter, nieuwer en meer duurzame winkel”

Vrouw van Henk Houwaart wint miniatuur van bronzen kunstwerk De Katteknip­pe­ling dat 183,275 kilo weegt

Kunstenaar Jan Desmarets koppelde de onthulling op paasmaandag in april van het bronzen kunstwerk De Kattenknippeling aan het GC De Knippelaar in Kruiseke aan een wedstrijd. Wie het gewicht kon raden of er het dichtst bij zat, kreeg van Jan een bronzen beeldje van De Kattenknippeling cadeau. Dorien Scheyving uit Knesselare was er het dichtst bij. Ze is de echtgenote van de bekende ex-voetbaltrainer Henk Houwaart.