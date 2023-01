Aldi gesloten tot de zomer voor renovatiewerken, wel tijdelijke outletstore

De Aldi in Menen ondergaat de komende maanden een ware metamorfose. “De winkel wordt gerenoveerd en zal met één derde aan oppervlakte toenemen”, zegt woordvoerder Jason Sevestre van Aldi. “De vernieuwing moet het winkelcomfort van de klant verhogen en meer plaats maken voor het groeiend aanbod van verse producten die een prominente plaats krijgen vooraan in de winkel. Op die manier willen we het winkelen nog eenvoudiger maken, verse producten staan namelijk bovenaan het boodschappenlijstje van veel klanten. Door onmiddellijk vooraan de winkel verse groenten en fruit, vers vlees, verse vis en vers bereide gerechten aan te bieden, kan de winkelkar meteen gevuld worden met het meest essentiële.” Aldi besteed tijdens de renovatiewerken ook aandacht aan duurzaamheid. Zo zal de winkel uitgerust worden van een regenwater- en warmterecuperatiesysteem waardoor de winkel onafhankelijk zal zijn van gas. De grote renovatie- en uitbreidingswerken zullen wel enkele maanden in beslag nemen tot aan de zomer. Een precieze datum is er nog niet, maar wellicht kan de winkel in juni terug heropenen. Bij Aldi verwijzen ze de klanten in tussentijd graag door naar de filialen in Geluwe en Wevelgem.