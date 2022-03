Alcoholslot en 2 maanden rijverbod voor zestiger na botsing tegen geparkeerd voertuig

Op 20 november 2021 draaide J.C. met zijn auto vanuit de Weststraat de Koningstraat in Menen in. Dat liep fout want hij belandde tegen een geparkeerd voertuig. Hij bleek behoorlijk boven zijn theewater, stond wankel op de benen en kon zich maar moeilijk oriënteren. In zoverre zelfs dat hij een nachtje in de cel moest ontnuchteren. De alcoholtest leverde 1,7 promille op. En dat amper een jaar nadat hij in de zomer van 2020 ook al een veroordeling voor 1,9 promille achter het stuur opliep. “Ik ben geen gewoontedrinker. Zonder rijbewijs is het voor mij als alleenstaande een ramp”, probeerde hij de politierechter nog op mildere gedachten te brengen. Die veroordeelde hem toch tot een boete van 2.000 euro, een rijverbod van 2 maanden en de verplichte installatie van een alcoholslot. Als hij na zijn rijverbod nog met de auto zal willen rijden, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.