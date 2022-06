AD Delhaize sluit 8 maanden na de opening al voorgoed de deuren: “Ontwikkeling van de site komt maar niet op gang”

“Met zeer veel pijn in het hart moeten we u melden dat jouw AD Delhaize met onmiddellijke ingang sluit”, zo klinkt het op de Facebookpagina van de AD Delhaize in Menen. “Dit was nochtans een project waar we keihard in geloofden en waar we met een gans team voluit voor gingen.” Met de komst van de AD Delhaize zou de Tybersite eindelijk moeten gaan leven. Maar na amper zeven maanden komt er al een einde aan dat verhaal. “Delhaize kan bevestigen dat AD Delhaize Menen, gelegen in het Tyber shopping, definitief de deuren voor het publiek gesloten heeft en niet meer als een Delhaize winkel zal heropenen", laat woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize weten. “Zowel de zelfstandige uitbater als Delhaize zelf hebben er alles aan gedaan om van het winkelpunt een succes te maken. Na 8 maanden uitbating moet er vastgesteld worden dat de winkel niet rendabel is en dat er ook geen perspectief is dat deze rendabel kan worden in de toekomst. De voornaamste reden hiervoor is dat de verdere ontwikkeling van het Tyber shopping center niet gerealiseerd werd wat heeft geleid tot te weinig klanten en dus te weinig omzet.”