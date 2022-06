AD Delhaize sluit 7 maanden na de opening al voorgoed de deuren: “Ontwikkeling van de site komt maar niet op gang”

“Met zeer veel pijn in het hart moeten we u melden dat jouw AD Delhaize met onmiddellijke ingang sluit”, zo klinkt het op de Facebookpagina van de Delhaize. “Dit was nochtans een project waar we keihard in geloofden en waar we met een gans team voluit voor gingen.” Met de komst van de AD Delhaize zou de Tybersite eindelijk moeten gaan leven. Maar na amper zeven maanden komt er al een einde aan dat verhaal. “We hebben in onderling overleg beslist om de winkel te sluiten”, vertelt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. “De omzetcijfers waren gewoon niet goed, daar moeten we geen doekjes om winden. De voornaamste reden is dat de ontwikkeling van de site maar niet op gang komt. Daardoor komen er ook gewoon te weinig mensen over de vloer.”