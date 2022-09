Academie voor Muziek & Woord krijgt nieuwe vleugel: “We hebben al jaren dringend nood aan meer plaats”

De vraag vanuit de Academie tot uitbreiding is er al jaren, nu zijn de werken ook effectief gestart. De Academie voor Muziek & Woord krijgt aan de hoofdvestiging in de Yvonne Serruysstraat een extra vleugel. “We voorzien een ruime inkomhal, een nieuw secretariaat, drie klaslokalen, een sanitair blok met toiletruimte voor mindervaliden, een berging en een nieuwe polyvalente zaal”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA). “Het huidig verouderd auditorium met hellend vloergedeelte en vast podium wordt omgebouwd tot een aangepaste multifunctionele zaal.”

Meer dan nodig

De extra ruimte die er zal komen met de nieuwe vleugel komt niets te vroeg. “We stijgen niet alleen in aantal leerlingen maar er zijn de laatste jaren ook richtingen bijgekomen”, zegt directeur Hannes Verstraete. “Onze opleiding Jazz-Pop-Rock slaat bijvoorbeeld erg aan. Alleen moeten we die lessen nu geven in een container op de parking. In de nieuwe vleugel is een lokaal voorzien voor die lessen, de leerkrachten en leerlingen zullen hier uiteraard bijzonder opgetogen over zijn.”