Academie viert 100-jarig bestaan met Grote Gitaardag

Wervik Werken in Molen­straat starten pas in september 2024, daarna volgen Bak­kerstraat en Rekestraat

Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Wervik plannen riolerings- en wegeniswerken in de Rekestraat, Bakkerstraat en een groot deel van de Molenstraat. In de raadzaal van het stadhuis was er een infomarkt. “We voorzien de start in het begin van de Molenstraat in september 2024”, zegt Annelies Steelandt van het ontwerp bureau Cnockaert. “De volgende fasen worden later toegelicht.”

16 november