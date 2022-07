Academie is op zoek naar verhalen

WERVIK N-VA kant zich tegen de mogelijke komst van een moskee: “Hoe zal de overheid en staatsvei­lig­heid controle­ren dat er daar zaken gebeuren die bij wet niet toegelaten zijn?

De intenties van de vzw El Amal om geld in te zamelen voor de aankoop van een moskee ergens in Wervik zorgt op de sociale media Facebook voor heel wat commotie. Als eerste politie partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad neemt N-VA een standpunt in. “We raden het stadsbestuur aan om van in het begin duidelijk te maken dat er geen moskee kan komen in de Komenstraat”, zegt fractieleider Sanne Vantomme.

17 juli