Aanzienlijke schade in mega-opslagplaats door defect aan sprinklerinstallatie

Het incident werd zaterdag rond de middag opgemerkt. “Door een breuk in de sprinklerinstallatie werd gedurende 25 minuten enkele tienduizenden liter water in het magazijn gespoten”, zegt managing director Frederik Ardies. “Dat gebeurde in een afgebakende zone. Het incident heeft volgens een voorlopige schatting zowat een kwart van onze voorraad voorlopig onbruikbaar gemaakt. Hoe groot de financiële schade is, moet nog becijferd worden. Daarvoor is eerst grondige analyse nodig.” Het water belandde op bouwmaterialen die er voornamelijk in kartonnen dozen liggen opgeslagen, drong door de muren en zorgde ook naast het magazijn voor wat overlast. Al de hele week wordt in het bedrijf hard gewerkt om alles op te ruimen en na te gaan wat er allemaal beschadigd is. De tegenvaller heeft volgens Ardies gelukkig slechts beperkte gevolgen. “Onze productie en verpakking draaien op volle toeren, en drie kwart van de voorraad blijft beschikbaar om de markt te beleveren, weliswaar met de bijhorende oplopende levertermijnen.”