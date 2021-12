Aanslag in milieu van motorbende Sin Miedo: “Ik heb een vermoeden wie hier achter zit, maar de omerta is heilig”

MENEN/WERVIK Vier paletten chocolade en snoep naar rampgebied in Wallonië: “Wat het probleem ook is, chocolade is altijd de oplossing”

Vanuit de Krommebeekstraat in Menen schonk VDC-Komerz vier paletten chocolade en snoep aan de gezinnen in het rampgebied in Wallonië. Noodhulp is er nog altijd welkom, want de miserie blijft er groot na de wateroverlast van vorige zomer. “Wat het probleem ook is, chocolade is altijd de oplossing”, aldus zaakvoerder Dieter Vandecasteele.

26 december